“Wir können das Spiel auch gewinnen“ : Das sind die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Mit einem Punkt im Gepäck verabschiedet sich der 1. FC Köln in die kurze Länderspielpause. Das 1:1 gegen das Tabellenschlusslicht Bochum löste aber nicht nur Begeisterung aus.

Dejan Ljubicic : Es war ein sehr intensives Spiel für uns. Wir haben gewusst, dass Bochum alles raushauen würde. Wir waren auf den nassen Boden und das schnelle Spiel gut eingestellt. Ich glaube, es war kein schlechte Spiel von uns. Wir müssen die frühen Gegentore einstellen. Dann finden wir wieder gut in die Partie. Ich glaube, wenn es noch drei, vier Minuten Nachspielzeit gibt, können wird das Spiel noch gewinnen. Wir haben ja schon letzte Saison bewiesen, dass die Einwechselspieler immer wieder frischen Wind reinbringen und Spiele entscheiden können. Linton Maina hat es überragend gemacht. Das Spiel am Donnerstag war natürlich auch intensiv, aber heute hat jeder alles rausgehauen.

Steffen Baumgart: Wenn ich ein Gefühl für das Spiel entwickle, was Zweikämpfe, was Ballbesitz, was Flanken angeht, was Torschüsse und Ecken angeht, dann ist das Spiel klar auf unserer Seite. Ich glaube, wir sind auch mehr gelaufen. Wenn ich dann noch bedenke, dass wir das Tor auch noch alleine machen. Bochum hatte gute Szenen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine Chance nach der anderen. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir hier nicht als unverdienter Sieger vom Platz gehen. Wenn man gesehen hat, wie Bochum gefightet hat, können wir mit dem Punkt leben. Wir freuen uns, dass wir uns wenigstens mit einem Punkt belohnen könnte. Wir reden nicht von Doppelbelastung. Die Jungs marschieren, die geben Gas. Und es macht Spaß, die Jungs dabei zu sehen. Wenn Soldo dann bei der letzten Chance nicht drüber schießt, wäre der Abend noch schöner geworden.