„Es muss viel passieren, dass wir noch absteigen“ : Die FC-Stimmen zum Spiel

Köln Mit dem ersten Triumph in Leverkusen seit November 2015 hat der FC gleichzeitig auch den ersten Saisonsieg gegen eine Mannschaft aus der Top-fünf eingefahren. Die Stimmen zum Spiel.

Salih Özcan: Man hat gesehen, dass wir über eine hohe Intensität, aber auch über die Aggressivität ins Spiel kommen wollten. Am Ende wird man für den Fleiß belohnt. Wir wollten die letzten neun Spiele jetzt alles geben und so viele Punkte holen wie möglich. Wir wollen auch mal oben angreifen. Das haben wir jetzt mal geschafft und dementsprechend sind wir auch zufrieden. Wir haben gesehen, dass wir auch starke Mannschaften, die individuell gut besetzt sind und über viel Tempo kommen, schlagen können. Man hat gesehen, dass wir das Spiel sowohl hinten als auch vorne unbedingt gewinnen wollten.

Kingsley Schindler : Damit kann man leben. Ich freue mich einfach darüber, dass ich der Mannschaft helfen konnte und dass wir den Sieg geholt haben. Das ist ein feines Gefühl und dann noch in so einem Spiel. Drei geile Punkte, ich freue mich einfach. Der Ball kommt perfekt von Dejo, er setzt sich da gut durch und ich mache den rein. Ich freue mich einfach. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir den Sieg geholt haben. Nächste Woche wartet dann Dortmund auf uns. Wir wollen einfach an die Leistung anknüpfen. Wir müssen demütig bleiben und weiter arbeiten.

Steffen Baumgart: So einen muss man auch erst einmal machen. Man muss aber auch den Marvin hervorheben, der in der ein oder anderen Situation einfach riesig gehalten hat. Wir haben von beiden Mannschaften einen richtigen Fight gesehen. Ich habe ein gutes Spiel gesehen. Wir freuen uns natürlich über das Ergebnis. Wir wissen aber auch, dass das in der ein oder anderen Situation auch mal eng war. Leverkusen hatte die Situationen, den Ausgleich zu machen. Wir haben gesagt, dass wir uns solche Erfolge erarbeiten müssen. Heute haben wir ihn uns erarbeitet. Man sieht einfach, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Am Ende haben wir dann doch mehr mit langen Bällen agiert. Da habe ich den Jungs auch gesagt, dass sie sie rausschlagen sollen. Es gibt aber auch so viele Situationen, in denen man sagen muss, die Jungs machen es einfach gut. Bei der Qualität, die Leverkusen hat, brauchst auch dieses Glück. Es war ein richtig gutes Spiel. Seb war auch deswegen im Spiel. Weil er für alle Gegner schwer zu verteidigen ist. Er hat im Moment ein wenig Abschlusspech, aber da arbeiten wir dran. Es muss schon viel passieren, dass wir noch absteigen. Wir haben noch nicht mal Frühling und wir haben den Klassenerhalt geschafft, das ist doch schön.