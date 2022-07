Saisonvorbereitung des 1. FC Köln : Hier wohnen und trainieren die FC-Profis im Trainingslager

Donaueschingen Bereits zum vierten Mal ist der FC zum Trainingslager zu Gast in Donaueschingen. Die Geißböcke trainieren beim SV Aasen, einem Bezirksligisten, der dem Abstieg nur knapp entgangen ist.

Es wirkt fast so, als sei eine ganze Gemeinde auf den Beinen. Gewerbeschau in Aasen. Rund 30 Unternehmen stellen am vergangenen Sonntag knapp 40 Berufe vor. Ein Großteil der Menschen des 1300-Einwohner-Ortsteils ist auf den Beinen. Nicht nur im Gewerbegebiet. Nur wenige Meter weiter stehen ebenfalls zahlreiche Menschen nah beieinander. Der 1. FC Köln ist zu Gast in Aasen. Bereits zum vierten Mal bereitet sich der FC in Donaueschingen auf dem Vereinsgelände des SV Aasen auf die kommende Spielzeit vor. Der Startschuss erfolgt ebenfalls am Sonntag. In dem kleinen Örtchen soll einmal mehr der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. „Das, was wir im letzten Jahr hatten, scheint sich in diesem Jahr zu wiederholen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Sonntag nach der ersten Einheit. Der SV Aasen spielt in der Bezirksliga, ist dem Abstieg nur knapp entgangen.