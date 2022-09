“Der Marktwert ist immer relativ“ : Warum Nizza für den FC mehr Kür als Pflicht ist

Köln Für den 1. FC Köln und seine Fans beginnt die Gruppenphase der Conference League. Und das ausgerechnet in Nizza. Die Vorfreude auf das Spiel ist auch bei den Kölner Verantwortlichen groß, der Fokus liegt aber weiterhin eindeutig auf der Liga.

32 Grad, ein paar Schleierwolken, das türkise Wasser an der französischen Riviera: Nizza, viel angenehmer könnte für die Fans des 1. FC Köln die Tour durch Europa wohl nicht beginnen. Der 4:2-Erfolg über den VfL Wolfsburg am Samstag ist noch nicht vergessen, da machten sich die ersten der rund 8000 erwarteten FC-Fans auf die Reise an die Cote d'Azur. Dort treffen die Geißböcke in ihrem ersten Gruppenspiel der Conference League am Donnerstagabend auf OGC Nizza (18.45 Uhr, RTL+). Während das Auswärtsspiel im spätsommerlichen Nizza für die Kölner Anhänger wohl das Saison-Highlight neben der Auswärtspartie bei Partizan Belgrad sein dürfte, wollen die Verantwortlichen des FC das eigentliche Saisonziel auf keinen Fall aus den Augen verlieren. “Unsere Priorität ist nach wie vor das Erreichen der 40 Punkte in der Bundesliga“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung. “Es ist aber noch ein langer Weg bis zu dem Ziel.“