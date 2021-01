Wintertransfer : FC stellt Clemens vom Training frei

Köln Christian Clemens steht offenbar vor einem Wechsel. Der FC hatte den gebürtigen Kölner bereits in die zweite Mannschaft degradiert.

2017 war Clemens zurück nach Köln gekommen, hatte sich in der Saison 2018/2019 allerdings einen Kreuzbandriss zugezogen und danach den Anschluss nie mehr so richtig herstellen können. Auch in dieser Spielzeit wurde er in der ersten Mannschaft nicht berücksichtigt und kam sieben Mal bei der U21 zum Einsatz. Laut „Express“ will sich Clemens einem Team aus der zweiten Liga anschließen, der „Geissblog“ berichtet zudem von Interessenten aus der 3. Liga und aus dem Ausland. Neben Clemens sollen sich auch Frederik Sörensen und Robert Voloder einen neuen Verein suchen. Sörensen wird mit dem FC Kopenhagen in Verbindung gebracht, Voloder soll ausgeliehen werden.