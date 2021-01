Voraussichtliche Aufstellung : So könnte die FC-Aufstellung gegen den SC Freiburg aussehen

Köln Setzt FC-Trainer Markus Gisdol gegen den SC Freiburg auf die stabile Defensive oder setzt er auf einen Stoßstürmer wie Anthony Modeste? Der GA glaubt an diese Aufstellung.

FC-Trainer Markus Gisdol steht vor der Begegnung gegen den SC Freiburg vor einer schwierigen Aufgabe. Der Trainer muss den Spagat zwischen einer stabilen Defensive und einem stärkeren Offensivspiel schaffen. Denn die sechs Kölner Spiele im Januar (Augsburg, Freiburg, Hertha BSC, Schalke, Hoffenheim und Bielefeld) wurden nicht umsonst als richtungweisende Begegnungen ausgelobt, allesamt gegen Mannschaften auf Augenhöhe. Nach der Niederlage gegen Augsburg in der vergangenen Woche, muss der FC nun ausgerechnet gegen den SC Freiburg punkten. Aber: Die Streich-Elf ist seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen, hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert und überzeugte vor allem mit Vincenzo Grifo und Babtiste Santamaria zuletzt in der Vorwärtsbewegung. Gisdol versprach zwar, mehr auf die Offensive zu setzen, doch gegen die Angriffskraft des SC sollten die Kölner die Defensive nicht vernachlässigen.