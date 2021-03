Gute Noten, ein Totalausfall : Die FC-Einzelkritik zum BVB-Spiel

Zwei Punkte verschenkt oder einen gewonnen? Die Frage werden sich die Kölner wohl noch einige Tage stellen müssen. Unterm Strich zeigte der FC eine gute Begegnung. Das spiegelt sich auch in der Bewertung wider.

Beinahe wäre dem FC ein ähnlicher Überraschungscoup gegen Borussia Dortmund gelungen wie im Hinspiel. Wie bereits im November 2020 führte der FC 2:1, bevor Erling Haarland in der Schlussminute zu der letzten Chance des Spiels kam. Doch anders als noch vor vier Monaten nutzte Haaland dieses Mal die Möglichkeit und glich aus. Dennoch war der FC nah an einer Überraschung. Die drei möglichen Punkte wären gegen den BVB noch nicht einmal unverdient gewesen.

Dabei zeichneten sich gegen Dortmund nicht wie so oft in der Vergangenheit die Abwehrspieler gegen das vermeintliche Topteam aus. Vor allem der zuletzt so konstant gut spielende Jorge Meré hatte gegen Erling Haaland nicht den Hauch einer Chance. In der Offensive zeigte sich Köln überraschend stark. Neben Jonas Hector und Ondrej Duda stachen auch Ismail Jakobs und Dominick Drexler hervor.