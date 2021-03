Später Ausgleich : Der 1. FC Köln trotzt dem BVB ein Remis ab

Foto: dpa/Marius Becker

Stark gespielt, am Ende aber nicht belohnt: Der 1. FC Köln hat einen weiteren Überraschungscoup gegen Borussia Dortmund nur knapp verpasst. Gegen den BVB spielte der FC 2:2.

Knapp vier Monaten nach dem sensationellen 2:1-Erfolg in Dortmund hat der FC einen weiteren großen Überraschungscoup gegen den BVB verpasst, möglicherweise aber FC-Trainer Markus Gisdol erneut den Job gerettet. Wie schon im Hinspiel zeigte Köln gegen den Champions-League-Viertelfinalisten eine hervorragende Leistung und trotzte Dortmund ein 2:2-Unentschieden ab. Und das, obwohl der FC in den Anfangsminuten massiv unter Druck und durch Erling Haaland (3.) früh in Rückstand geraten war. Ondrej Duda (35.) per Strafstoß und Ismail Jakobs (65.) drehten den Spielstand. Erneut Haaland (90.) erzielte den späten Ausgleich. „Wenn du 2:1 kurz vor Schluss führst, musst du so ein Spiel auch dreckig nach Hause bringen“, so BVB-Leihgabe Marius Wolf. „Bis auf die ersten und die letzten Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Gisdol stellte sein Team im Vergleich zur Vorwoche auf mehreren Positionen um. Rafael Czichos begann in der Startelf für den Gelb gesperrten Jannes Horn. Kingsley Ehizibue übernahm die Position des rechten Außenverteidigers, Ismail Jakobs spielte auf der linken Außenbahn und Dominick Drexler agierte als hängende Spitze. Dafür blieben Salih Özcan, Elvis Rexhbecaj und Max Meyer zunächst auf der Bank.

Haaland überumpelt den FC

Doch bereits nach knapp drei Minuten überumpelte Emre Can die gesamte Kölner Hintermannschaft. Mit einem starken Pass aus der eigenen Hälfte setzte der Nationalspieler Erling Haaland in Szene, der Jorge Meré abschüttelte und problemlos zur Dortmunder Führung einschob. Für den FC bereits der achte Gegentreffer in der Anfangsphase. Nur vier Minuten später hätte Thorgan Hazard nach einem Pass von Giovanni Reyna auf 2:0 erhöhen müssen, doch Ehizibue blockte den Ball noch gerade so ab. Nach einer guten Viertelstunde befreite sich Köln zunehmend und spielte mutig mit, ohne allerdings für Gefahr zu sorgen. Auch, weil der BVB sich überraschend weit zurückzog.

BVB-Keeper Marvin Hitz musste sich nur bei einer Flanke von Noah Katterbach auszeichnen. Wenige Minuten später war der Torhüter chancenlos. Nach einem Handspiel von Jude Bellingham und der Überprüfung aus dem Kölner Keller entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Strafstoß. Eine harte, aber regelkonforme Entscheidung. Ondrej Duda traf zum 1:1. Kurz zuvor hatte Haaland eine Kopie seiner frühen Führung noch vergeben. Köln war fortan die bessere Mannschaft, zu einer guten Möglichkeit kam allerdings vor dem Halbzeitpfiff nur noch Bellingham, dessen Schuss Horn parierte.

Jakobs trifft für Köln zum 2:1

Nach dem Seitenwechsel bekam der Kölner Keeper znächst mehrfach die Chance, sich in Szene zu setzen. Gegen Haaland rettete Horn weltklasse, ein Freistoß von Mahmoud Dahoud war für Kölns Nummer eins kein Problem. Dortmund bemühte sich über den Ballbesitz zurück ins Spiel zu finden. Doch der FC machte es den Borussen schwer. Immer wieder setzten die Kölner Nadelstiche. Hector vergab aus wenigen Metern, Wolf prüfte aus spitzen Winkel unfreiwillig Hitz.