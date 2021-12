„Wir hatten nach dem Derby nicht einen Fall“ : FC-Trainer Steffen Baumgart kritisiert Corona-Entscheidung

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart hat sich erneut kritisch zu Corona-Entscheidungen geäußert. Laut Baumgart habe es nach dem Rheinderby nicht einen positiven Corona-Fall gegeben.

„Grundsätzlich hat die Politik die Entscheidung getroffen, mit der wir leben müssen, aber nicht leben wollen“, so Baumgart weiter. „Ich halte sie auch für schwierig in den Erklärungen, die ich immer höre. Aber das ist meine persönliche Meinung.“ Baumgart hatte schon in der Vergangenheit die Politik kritisiert und gefordert, dass man sich am Fußball auch ein Beispiel nehmen könne. Immerhin liege dort die Impfquote mit 90 Prozent deutlich höher als in der Gesellschaft. Mittlerweile hat der FC angegeben, dass alle Spieler geimpft seien.