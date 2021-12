Kölner Sturmflaute : Auch diese Serien will der FC gegen Bielefeld beenden

Foto: dpa/Thilo Schmuelgen

Köln Noch kein Spiel ohne Gegentor, auswärts noch nicht gewonnen – der FC will am Samstag gegen Bielefeld zwei Negativserien beenden. Für den Kölner Sturm geht es um weitere schwache Bilanzen.

Die Freude nach dem 4:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach war bei Steffen Baumgart groß. Der Kölner Trainer ließ sich zunächst in der Südkurve feiern, gab dann seinen Spielern zwei Tage frei und gönnte sich anschließend ein gutes Essen in der Innenstadt. Baumgart freute sich sicherlich nicht nur über den prestigereichen Derbysieg. Der FC beendete gleich zwei Durststrecken. Fünf Spiele in Folge hatten die Geißböcke bis dato nicht mehr gewonnen – zuletzt gegen Greuther Fürth am 1. Oktober. Und ausgerechnet in diesem Spiel hatte zuletzt mit Sebastian Andersson jemand anderes als Anthony Modeste aus der Kölner Offensivabteilung getroffen. Neben Andersson erzielten auch Mark Uth und Ondrej Duda langersehnte Tore.

Nun wartet der FC auf einen ähnlichen Durchbruch bei zwei weiteren Serien. Serien, die sogar noch länger andauern. In dieser Spielzeit sind die Kölner nicht einmal ohne Gegentreffer geblieben und auf einen Auswärtssieg wartet der FC bislang auch vergebens. „Das ist ein Thema, das eher von außen kommt als von uns. Mit Ausnahme von der Partie in Hoffenheim haben wir überall unsere Leistung gezeigt“, sagte Baumgart am Donnerstag, natürlich wohlwissend, dass am Ende sehr wohl die Punkte und nicht die Leistung auf dem Tableau entscheiden. „Das Auswärtsspiel in Stuttgart im DFB-Pokal haben wir gewonnen. Es ist ja nicht so, als würden wir das nicht können.“

Kölner Sturm in der Vergangenheit gegen Bielefeld harmlos

Baumgart ist offensichtlich kein Freund dieser Art der Statistik. Dabei sieht der erste Blick auf das Papier vor dem Duell mit Bielefeld gar nicht so schlecht aus – zumindest in Bezug auf die beiden Serien. Bielefeld hat in dieser Spielzeit gerade einmal neun Treffer erzielt. Kein anderes Team der Liga ist so harmlos. Zudem haben erst zwei Mannschaften in dieser Saison im eigenen Stadion nicht gewinnen können. Neben Tabellenschlusslicht Greuther Fürth eben auch die Arminia.