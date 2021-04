Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Augsburg aussehen

Köln Beim 2:1-Erfolg über RB Leipzig überzeugte der FC einmal mehr mit einer stabilen Defensive. Ähnlich wie bereits im Hinspiel oder auch gegen Dortmund und Wolfsburg. Gegen den FC Augsburg muss Köln ein anderes Gesicht zeigen.

Nicht nur die Mannschaft - denn nun zählt es auch für den Trainer Friedhelm Funkel. Der 67-Jährige muss in den verbliebenen vier Spielen vier Punkte auf die Konkurrenz aufholen. " Man kann nicht sagen, ob sechs, sieben oder zehn Punkte reichen", sagt Funkel. " Erst mal wollen wir in Augsburg mit einem guten Spiel ein gutes Ergebnis erzielen." Personell wird Funkel umstellen müssen. Kingsley Ehizibue ist gesperrt, für ihn wird Benno Schmitz spielen. Das hat der Trainer bereits am Mittwoch bekannt gegeben. Doch auch auf anderen Positionen sind Wechsel möglich, sogar wahrscheinlich. Denn Funkel betonte erneut, dass er rotieren will. Der GA tippt auf folgende Aufstellung: