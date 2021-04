Friedhelm Funkel wird Trainer des 1. FC Köln : Ein Funkel Hoffnung

Fan-Protest

Am Sonntagabend haben rund 200 Fans des 1. FC Köln noch friedlich vor der Südtribüne des Kölner Stadions für Stimmung gesorgt, nach dem Trainer-Aus machten FC-Anhänger am Geißbockheim ihrem Unmut Luft. Vor allem Sportdirektor Horst Heldt gerät nach der Entlassung von Markus Gisdol zunehmend in den Fokus der Kritik. Insbesondere die Zusammenstellung des Kaders sowie die Nachjustierungen im Winter stoßen den Anhängern übel auf. Einige der Neuverpflichtungen wie beispielsweise Emmanuel Dennis erweisen sich bislang als Fehleinkäufe. Nachdem FC-Fans in der Nacht ein Plakat mit der Aufschrift „W(h)orst

Case ist da“ in Bezug auf Horst Heldt aufgehängt hatten, folgte am Montag ein weiteres Banner mit der Aufschrift „FC spürbar planlos – Vorstand und sportliche Leitung raus!“, in Anlehnung an den Kölner Slogan „Spürbar anders“.