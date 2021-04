Nach 2:1-Erfolg : Die Stimmen zum Kölner Sieg

Köln Jonas Hector gab sich nach seinem Doppelpack gewohnt Bescheiden, Sebastiaan Bornauw denkt über ein Essensangebot nach und Friedhelm Funkel spricht von Glück. Die Stimmen zum 2:1-Erfolg.

Jonas Hector: Mittelstürmer habe ich eigentlich nie gespielt. Ich hab schon mal weiter vorne gespielt, als hier beim FC. Generell ist es mir egal, wer die Tore bei uns schießt. Die haben uns in den letzten Wochen noch gefehlt. Dass ich es jetzt war, dann soll es so sein. Vielleicht auch, weil ich in den vergangenen Wochen so viel versemmelt habe. Deswegen tut es mir auch gut unter den Torschützen zu sein. Man muss aber viel mehr die Mannschaftsleistung herausstellen. Weil wir einfach - und zwar alle, die auf dem Platz gestanden haben - einfach alles gegeben haben. Das hat man ja auch gesehen und das ist wichtig für die kommenden Wochen. Wir haben vor allem kämpferisch eine überragende Leistung abgeliefert und wir wussten, dass das der Schlüssel sein würde. Fußballerisch haben wir definitiv schon bessere Spiele gezeigt. In so einem Spiel muss es aber nicht um das schöne Spiel geschehen. Es weiß jeder, dass es ein Tagesgeschäft ist. Das ist einfach sehr schnelllebig. Es ist schön, dass wir heute einfach mal jubeln dürfen.

Friedhelm Funkel: Wir hatten in der ersten Halbzeit viel, viel Glück, da kann es keine zwei Meinungen geben. Sie haben uns in unserer Hälfte fast erdrückt. Wir sind kaum in Ballbesitz bekommen, die Mannschaft ist aber nicht eingebrochen. Am Schluss war es dann eine wahre Abwehrschlacht, anders geht es nicht. Wir wollen in der Liga bleiben, und neben aller Leidenschaft brauchst du da auch Glück. RB war die klar bessere Mannschaft. Wir werden in den verbleibenden vier Spielen jetzt alles tun, um uns eine Ausgangsposition zu verschaffen, mit der wir in der Liga bleiben können.