Sechs Athleten aus Bonn und der Region nominiert : Wer wird GA-Sportler des Monats April?

Bonn Für die Wahl zum GA-Sportler des Monats April sind sechs Athleten aus Bonn und der Region nominiert – vier Einzelstarter und ein Badminton-Doppel.

Bei der Wahl zum GA-Sportler des Monats April feiern gleich fünf Athletinnen und Athleten aus der Region ihr Debüt: Zum ersten Mal auf der Kandidatenliste stehen die Badmintonspieler Nina Becker und Daniel Stratenko, Profitriathlet Lasse Lührs, Langstreckenläufer Luke Kelly und Rennfahrer Fabian Schiller. Nur Taekwondo-Kämpfer Phillip Davids hat bereits Sportlerwahl-Erfahrung. Was alle verbindet: ihre besondere Leistung im April, die sie für die Wahl qualifiziert hat. Wer den Titel gewinnt, entscheiden wie immer die Leser mit. Noch bis Montag, 16. Mai, 24 Uhr, können sie für ihren Favoriten abstimmen unter www.ga.de/sportlerwahl.

Sieben Tore in vier Spielen in der Fußball-Regionalliga West: Der 24-jährige Fußballspieler Serhat-Semih Güler vom Bonner SC hat die Wahl zum GA-Sportler des Monats März gewonnen.

Beim Hamburg-Marathon verbesserte Langstreckenläufer Luke Kelly nicht nur seine Marathonbestzeit um eine halbe Stunde auf 2:44:41 Stunden, sondern gewann das Rennen zudem in der Altersklasse U23. Mit seiner Leistung steht der 21-jährige Nachwuchsläufer vom LAZ Puma Rhein-Sieg, Sohn von Extremsportler Joey Kelly, auf Platz zwei der deutschen Jahresbestenliste.

Ein erfolgreiches Debüt feierte der Troisdorfer Fabian Schiller beim Auftaktwochenende des ADAC GT Masters in Oschersleben. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jules Gounon, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Jean-Marc Gounon, gewann der 24-jährige Neueinsteiger auf einem Mercedes AMG GT3 des Drago Racing Teams ZVO das Sonntagsrennen. Bereits beim Start von Position zwei setzte sich Gounon gegen die Konkurrenz durch und übergab – in Führung liegend – den Mercedes an Schiller, der den Sieg nach Hause fuhr.