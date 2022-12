Bob-Anschieber holt zwei Goldmedaillen : Henrik Proske ist GA-Sportler des Monats November

Bonn/Siegburg Der Siegburger Bob-Anschieber Henrik Proske ist GA-Sportler des Monats November. Es ist bereits sein zweiter Monatstitel in diesem Jahr.

„Ich bin mit dem vergangenen Jahr wirklich sehr zufrieden. Es fing damit an, dass ich Anfang Januar bereits meine ersten Europacup-Rennen hatte. Allein da Einsätze zu bekommen in der ersten Saison, das war eigentlich mein einziges Ziel“, blickt der 25-Jährige zurück. Danach folgte der Einsatz bei der Junioren-WM, bei der er auch eine Medaille holte: „Das war mehr, als ich mir erträumt hatte.“

In Lillehammer war Proskes Schnellkraft aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle bereits gefordert, obwohl er sich eigentlich für die Junioren-WM im Januar 2023 schonen sollte. „Das mit dem Schonen hat dann nicht so ganz geklappt, aber es waren natürlich tolle Erfahrungen“, sagt der Athlet, der sich mit zwei Goldmedaillen im Gepäck auf den Weg in Richtung Heimat machte.

Über die Junioren-WM zur „großen Weltmeisterschaft“

Daher begann der 25-Jährige bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder mit dem Training und der Vorbereitung auf die Junioren-WM vom 14. bis zum 16. Januar in Gelsenkirchen. Proske ist motiviert: „Mein Ziel ist es, wieder eine Medaille zu holen. Aktuell sieht es so aus, dass ich im Zweier- und im Viererbob fahre, also zwei Medaillenchancen bekomme.“