FVM-Liga: Schlappen für Friesdorf und Siegburg : Fujiwara erlöst den FC Hennef

Masahiro Fujiwara (r.) stellte mit dem 2:0 für Hennef den Endstand im Spiel gegen Borussia Freialdenhoven her. Foto: Wolfgang Henry

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Der FC Hennef 05 bleibt punktgleich mit dem Tabellenführer FC Wegberg-Beeck an der Spitze der Fußball-Mittelrheinliga. Am 13. Spieltag besiegte die Elf von Trainer Sascha Glatzel im Verfolgerduell Borussia Freialdenhoven mit 2:0. Katerstimmung herrscht dagegen beim Siegburger SV 04, der beim Schlusslicht Viktoria Arnoldsweiler mit 1:2 unterlag. Eine herbe 0:5-Pleite musste der FC BW Friesdorf bei Frechen 20 hinnehmen.

FC Hennef 05 - Borussia Freialdenhoven 2:0 (1:0): Bis zur 86. Minute musste der Hennefer Anhang warten, ehe der zehnte Saisonerfolg der Hausherren in trockenen Tüchern war. Der erneut sehr auffällige Masahiro Fujiwara krönte seine Leistung nach einem Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Bilal El Morabiti mit dem erlösenden Tor zum 2:0-Endstand. Bereits nach sechs Minuten hatte der Japaner durch einen präzisen Freistoß die Vorarbeit zur frühen Führung durch Tarik Dogan geleistet. Zwischen beiden Treffern entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung, in der die Glatzel-Elf zwar die besseren Aktionen hatte, indes selten gefährlich wurde. Die Borussen vermochten nach dem Rückstand durch ihre Robustheit immer wieder den Spielfluss zu unterbinden. Gefährliche Vorstöße Richtung FCH-Keeper Martin Michel konnten die Gäste indes kaum ansetzen. In Hälfte eins musste Michel nur eingreifen, als Kariem Emara sein Glück versuchte (20.).

Nach dem Wechsel war es Christos Draganidis, der das Ziel verfehlte (55.). Die Gastgeber ihrerseits verbuchten die deutlich besseren Chancen. Fujiwara kurz vor (44.) und Kenan Akalp kurz nach dem Kabinengang (47.) näherten sich an. Die größte Möglichkeit, die Nerven zu beruhigen, hatten Kapitän Yannick Stoffels, der am ehemaligen Schlussmann des Bonner SC, Alexander Monath, scheiterte und Tarik Dogan, dessen Nachschuss nur knapp das Gehäuse des Borussen-Schlussmanns verfehlte (71.).

FC Hennef 05: Michel, Mus, Ramirez, Dogan, Siregar, Stoffels, Akalp (87. Arndt), Todate (85. El Morabiti), Okoroafor (89. Alkan), Fujiwara (90.+1.Simsik), Schmidt (61. Klapperich).

Viktoria Arnoldsweiler - Siegburger SV 04 2:1 (0:1): Nach der Niederlage beim Tabellenschlusslicht hat das Abstiegsgespenst endgültig Einzug in die Kreisstadt gehalten. Dabei erwischte die Mannschaft von Trainer Thomas Klimmeck einen Traumstart, als Hamza Ayari bereits in der neunten Minute zum 1:0 erfolgreich war. Danach versäumten es die Blau-Weißen jedoch, gegen einen völlig verunsicherten Gegner nachzulegen. Möglichkeiten waren zuhauf vorhanden, doch trafen die Kreisstädter stets die falschen Entscheidungen. Sei es in der Umschaltbewegung, sei es im Überzahlspiel. Klimmeck fand auch lange nach dem Spiel „kaum Worte“ für die Vorstellung seiner Elf. Auf die Frage, was gefehlt habe, sagte er lapidar: „Alles.“

Ab der 60. Minute bauten die Gäste merklich ab, und Verzweiflung machte sich trotz der Führung breit. Arnoldsweiler, bis dahin in der Offensive kaum in Erscheinung getreten, nutzte die Verwirrung in der SSV-Hintermannschaft zum Ausgleich durch Theodoros Tsironas (80.). Ein Sonntagsschuss von Kanischka Taher in der 89. Minute besiegelte die Siegburger Niederlage.

Siegburger SV 04: Manzenreiter, Nakanishi, Hammouda, Strobl (85. Kivoma), Fälber, You, Lhadaf (77. Kinoshita), Asano, Ayari, Schusters, Jo.

SpVg Frechen 20 - FC BW Friesdorf 5:0 (2:0): Der Friesdorfer 4:0-Erfolg gegen Arnoldsweiler vom vergangenen Spieltag entpuppte sich als Strohfeuer. „Wir sind herb enttäuscht worden“, sagte Coach Thomas Huhn, der nicht ausschließen wollte, dass nun die Trainerfrage gestellt wird. Ausgerechnet ein Eigentor von Ibish Ibishi (9.) leitete die achte Saisonniederlage ein. Die Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich ließ Sami Akremi fahrlässig aus (20.). Stattdessen erhöhte Keigo Tanaka vor der Pause auf 2:0 (34.). Ein Konter, abgeschlossen von Armando Rexhepaj (67.), bedeutete die Entscheidung. Huhn: „Danach sind wie so oft in der Saison alle Dämme gebrochen.“ Marcus Wilsdorf (80.) und Osman Calis (81.) ließen die Tore vier und fünf folgen.