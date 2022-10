Erstmals weniger als 100 Autos bei NLS : Doppelsieg für Phoenix-Audi auf dem Nürburgring

Nürburgring Auch im zweiten Rennen in Folge sicherte sich das Phoenix-Team beim NLS-Rennen auf dem Nürburgring den Sieg.

Das Phoenix-Team aus Meuspath ist nicht zu stoppen. Zum zweiten Mal in Folge feierte die Truppe einen Doppelsieg in der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Dieses Mal gewannen Jakub Giermaziak und Kelvin van der Linde vor Frank Stippler und Vincent Kolb, jeweils auf Audi R8. Das Schnitzelalm-Racing-Team schaffte es zum ersten Mal auf das Podium. Die Mercedes-Piloten Marcel Marchewicz, Marek Böckmann und Kenneth Heyer wurden als Dritte gewertet, obwohl Heyer auf den letzten Metern noch von Martin Ragginger im Falken-Porsche überholt wurde. Die Falken-Piloten hatten allerdings zwei Mal gelbe Flaggen missachtet, bekamen zwei Zeitstrafen aufgebrummt und wurden nur als Siebte klassiert. Auch andere Konkurrenten patzten oder hatten schlicht Pech.

Im Qualifying drehte Routinier Frank Stippler im Phoenix-Audi auf noch feuchter Strecke die schnellste Runde. Auch DTM-Pilot Luca Auer im Haupt-Mercedes lag am Ende des Qualifyings auf Bestzeitkurs. Der Österreicher verlor jedoch im Streckenabschnitt Galgenkopf die Kontolle über seinen Mercedes und schlug in die Begrenzung ein. Hierbei wurde das Auto offenbar schwer beschädigt. Im Rennen fehlte der Mercedes jedenfalls.

Auch im Rennen hielt das Favoritensterben an. In der ersten Runde hatte Thomas Preining am Steuer von Grello, dem Porsche des Manthey-Teams, einen Unfall. Grello tauchte nach längerer Standzeit an der Box zwar wieder im Feld auf, hatte jedoch mit dem Rennausgang nichts mehr zu tun. Auch das Falken-Team, das neben dem siebtplatzierten Porsche noch den Prototypen des neuen Porsche GT3-Rennwagens einsetzte, hatte Pech. In der zweiten Runde musste der Wagen abgestellt werden. Grund: Herbstlaub hatte sich vor dem Kühler abgesetzt und zur Überhitzung des Motors geführt, ein Problem, das auch bei anderen Teams auftauchte. Der Dinamic-Porsche von Picarello/de Leener unterschritt die Mindeststandzeit beim Boxenstopp und musste eine Stop-and-go-Strafe antreten. Ein weiterer von Manthey eingesetzter Porsche verunfallte kurz vor Schluss.