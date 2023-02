Wilhelm und Worm sind wieder dabei : TSV Bonn will auch gegen Remscheid punkten

Bonn Nach dem überraschenden Punktgewinn beim Tabellenführer Ratingen erwarten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Ringstraße) den Tabellenvierten HG LTG/HTV Remscheid.

Mit der Remscheider Handballspielgemeinschaft kommt die zweite Mannschaft, die Ratingen bislang einen Punkt abknöpfen konnte, an die Ringstraße. Im Hinspiel hielten die Beueler nur 25 Minuten mit, unterlagen verdient mit 27:32. HG-Trainer Alexander Zapf, der seinerzeit in Remscheid auf den aktuellen TSV-Coach Frank Berblinger folgte, hat schon länger seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Zapf verfügt über einen ausgeglichen besetzten Kader mit etlichen Spielern, die höherklassige Erfahrung aufweisen. So kann die HG eine erste Sieben aus ehemaligen Zweit- und Drittligaspielern aufbieten.

Auf der Torhüterposition gibt es bei den Beuelern eine personelle Veränderung. Der seit längerer Zeit an einer Ellenbogenverletzung laborierende Kilian Werz unterzieht sich einer Operation und wird dann wohl seine Karriere beenden müssen. Dritter Keeper neben Moritz Meissenburg und Islam Ahmed Elnoamany ist seit Kurzem René Krouß, der in Ratingen schon sein Debüt gab. Krouß hütete zuletzt das Tor bei einem Verein in Paderborn, lief davor in der Drittligamannschaft des VfL Gummersbach auf. Aus beruflichen Gründen zog er nach Bonn und schloss sich der TSV an.