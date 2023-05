Technischer Einsatz in Rüngsdorf Pumpen überbrücken verstopften Kanal in der Rolandstraße

Ob der Kanal an der Stelle eingestürzt ist oder lediglich verstopft, konnten die Mitarbeiter des Tiefbauamts am Dienstagabend noch nicht sagen. Eine Absackung auf der Straße war nicht zu sehen. Bis der Schaden behoben ist, muss das Abwasser mit Pumpen umgeleitet werden. „Es kommen größere Wassermengen in dem Kanalstück an, das einen vergleichsweise großen Durchmesser hat“, erklärte Richter. Die Stadt rief deshalb am Dienstag das THW zu Hilfe.