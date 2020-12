Neues Werk der Kinderbuchautorin Inke Hummel : Mönkel ermittelt in Bad Godesberg

Bad Godesberg Die Kinderbuchautorin Inke Hummel hat den zweiten Band ihrer erfolgreichen Buchserie herausgegeben. „Der Mönkel und der Trillfox im Moor“ heißt das Werk.

Die wirklichen Abenteuer, die beginnen gleich hinter jedem Haus, in dem Kinder wohnen. Zumindest ist das in den Büchern von Inke Hummel so, wenn ihr Held Mönkel sich sonntags in seine „Abensteuer“ stürzt. So hat der heute Neunjährige das Wort als Kleinkind gesagt. Und so hat es die Familie übernommen. Bei Mönkels laufen also „Abensteuer“. Und Hummels Plot geht so: Wie alle Jungs seines Alters liegt Mönkel am Wochenende am liebsten in schmuddeligen Jeans und ausgeleiertem T-Shirt auf seinem Flauschteppich herum, den Kopf schwer wie sieben Elefanten – bis plötzlich seine Mama alias Dr. Pröll, eine bekannte Detektivin, ins Zimmer platzt und ihm eine „Anti-Fäule-Therapie“ verpasst. Dr. Pröll braucht nur zu sagen: „Hey, Mönkel, aufstehen. London hat angerufen. Wir haben einen Fall zu lösen.“ Ein gewisser Trillfox müsse befreit werden. Und Mönkel übernimmt. Denn nur ein Neunjähriger wie er weiß, wo’s langgeht.