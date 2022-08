Verkehrsunfall in Bonn : Polizei sucht Motorradfahrer nach Kontakt mit Auto

Verkehrsunfall in Bonn

Bonn In Bonn hat es am Freitag einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gegeben. Ob der Motorradfahrer dabei verletzt wurde, ist unklar. Er wird zurzeit gesucht.

In Bonn-Schweinheim hat es am Freitagmittag gegen 12 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Motoradfahrer gegeben, den die Polizei nun sucht.

Ein 56-jähriger Autofahrer war auf der Dechant-Heimbach-Straße in Richtung Winterstraße unterwegs, als ihm mittig auf der Fahrbahn ein Motorradfahrer entgegenkam. Beim Vorbeifahren soll es zu einem leichten Zusammenstoß gekommen sein. An dem Auto entstand leichter Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, erstattete jedoch am Freitagnachmittag Anzeige. Unklar ist, ob der Motorradfahrer bei dem Unfall zu Fall kam oder verletzt wurde. Dieser kann nicht näher beschrieben werden.