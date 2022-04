Übung der Berufsfeuerwehr Bonn : Spezialkissen ermöglichen eine schnelle Rettung

Friesdorf Die Berufsfeuerwehr Bonn übt auf dem Betriebshof der Stadtwerke Bonn in Friesdorf die Rettung von Menschen, die unter einen Linienbus geraten sind. Wichtigste Element dabei: Sogenannte „Connectable Bags“.

Die Handgriffe der Mitglieder der Rüsteinheit der Berufsfeuerwehr Bonn, die ihren Sitz in der Feuerwache 1 hat, sitzen. Die Kommandos, die der Führer der Rüsteinheit, seinen Kollegen gibt, sind kurz und präzise. Mit einem mächtigen Spanngurt haben die Wehrleute die vordere Achse eines Linienbusses fixiert, damit diese durch die Federung nicht in ihrer Position verharrt. Der Gurt verläuft dafür einmal quer über das Dach. Mit Kanthölzern wird das Fahrzeug stabilisiert. Hebekissen, im Fachjargon „Connectable Bags“ genannt, werden unter dem Fahrzeug platziert und langsam mit Druckluft gefüllt, sodass sie an Volumen gewinnen und den tonnenschweren Bus langsam anheben. Die Steuerung der Kissen übernimmt ein Feuerwehrmann mit etwas Abstand zu dem Bus – denn so hat er einen besseren Überblick über das gesamte Szenario und vor allem auch darüber, wie sich der Bus bewegt. Je höher des Bus sich bewegt, umso mehr Hölzer müssen geschichtet werden, um die Stabilität zu wahren.