Autos aus Großbritannien : Polizei kontrolliert Sportwagen ohne Kennzeichen in Beuel

In Beuel sind der Polizei am Samstagabend Sportwagen aufgefallen, die ohne Kennzeichen unterwegs waren. Bei der anschließenden Kontrolle hatten die Fahrer eine Erklärung für den Verstoß.

Die Bonner Polizei hat am späten Samstagabend in Beuel eine Autokontrolle durchgeführt. Den Beamten war bei ihrer Tour entlang der Rheinufer eine Gruppe mit unter anderem Sportwagen aus Großbritannien aufgefallen, die teilweise ohne Kennzeichen an der Wagenvorderseite unterwegs waren.

Laut GA-Informationen wurde die Gruppe an einer nahe gelegenen Tankstelle an der Sankt Augustiner Straße (B56) angehalten und kontrolliert. Dabei haben die Fahrer erklärt, zuvor am Nürburgring in Rheinland-Pfalz gewesen zu sein und dort Filmaufnahmen mit ihren Autos für die Videoplattform Youtube gedreht zu haben.