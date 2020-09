Baustelle nervt Handel und Autofahrer : Verkehr in Dransdorf soll in vier Wochen wieder fließen

Verkehr in Dransdorf soll in vier Wochen wieder fließen

Stau in der Siemensstraße: Über die Baustelle in der Alfterer Straße ärgern sich Autofahrer und Anwohner. Foto: Benjamin Westhoff

Dransdorf Die Kanalbaustelle am Dransdorfer Verteilerkreis mit Grootestraße, Alfterer Straße und Siemensstraße nervt Anlieger und Autofahrer. Aber auch Geschäftsleute klagen über Nachteile. Indes könnten die Kosten für die Arbeiten steigen.

Diese Baustelle zehrt nicht nur an seinen Nerven: Imtiaz Ansar betreibt ein Textilpflegegeschäft direkt am Rande des Verteilerkreises, an dem Grootestraße, Alfterer Straße und Siemensstraße zusammentreffen. „Nur noch wenige Kunden kommen. Erst kam Corona, dann diese Baustelle“, sagt er. Er sei fast mehr damit beschäftigt, ältere Dransdorfer sicher über die Ampeln zu begleiten, als sich um sein Geschäft zu kümmern. Eine Seniorin versucht in diesem Moment, den Fußgängerüberweg zu queren, zwei Grundschüler von der Kettelerschule wissen nicht recht, was tun angesichts beachtlicher Autoschlangen, die sich vor den Ampeln bilden. Und Ulf Reichelt, der regelmäßig mit dem Auto die Stelle passieren muss, spricht „von langen Wartezeiten, die anstrengend sind“.