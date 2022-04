Tatverdächtige nach kurzer Flucht gestellt : Schlägerei in Lengsdorf sorgt für Polizeieinsatz

Lengsdorf Die Bonner Polizei musste am Mittwochnachmittag eine Schlägerei in Lengsdorf auflösen. Dort waren mehrere Personen aneinander geraten. Die Ursache für den Streit ist noch unklar.

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr sind die Einsatzkräfte der Bonner Polizei zu einer Schlägerei in der Provinzialstraße in Lengsdorf gerufen worden. Laut Angaben der Beamten waren dort mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Tatverdächtigen zunächst, konnten dann aber im weiteren Verlauf gestellt werden.