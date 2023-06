Stadtteilbüro Schwangerenberatung wird in Medinghoven gut angenommen

Jansen: Unser Problem ist genau umgekehrt. Wir in der allgemeinen Sozialberatung sind ja Anlaufstelle für alle Belange und Probleme der Menschen. Das ist ein sehr breites Beratungsspektrum, vor allem im Existenzsicherungsbereich, aber auch bei psychosozialen Themen. Wir können aber nicht in all diesen Einzelproblemen Experten sein. Das heißt, wir müssen Klienten dann an die Fachdienste vermitteln, etwa an die Außensprechstunden der Verbraucherzentrale oder der Schuldnerberatung. Unsere Beratungs- und Vertrauensbeziehung zu den Klienten macht die Überleitung in die Fachdienste aber deutlich leichter. Und wenn jetzt Frau Branghofer mit der EVA vor Ort sitzt, können wir effektiver unterstützen.