Spende für Duisdorfer Hubertusschützen : Wiederaufbau nach der Flut

Duisdorf Die Volksbank Köln-Bonn spendet den Duisdorfer Hubertusschützen 5000 Euro für die Wiederherstellung ihres Schießstandes im Derletal, der Mitte Juli mit Wasser vollgelaufen war.

Duisdorf ist also noch mal davongekommen, aber den Schaden haben die Schützen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli füllte sich die Anlage mit Regenwasser, das laut den Schützen am Ende 1,50 Meter hoch stand. Möbel, Computer und sonstiges Inventar wurden zerstört, der 25-Meter-Schießstand komplett aufgeschwemmt, und der Dreck, den das Wasser mit anschwemmte, setzte sich an Wänden und Boden ab. Neben dem Schützenheim verläuft ein Graben. „Wenn der vernünftig ausgehoben wäre, wäre alles besser“, meinte der erste Brudermeister Michael Vogt. „Aber die Stadt macht ja nichts.“