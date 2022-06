GA gelistet : Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region

Das Römerbad in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Freibadsaison wächst die Lust auf einen Sprung ins kühle Nass. Wir geben einen Überblick darüber, welche Freibäder es in Bonn und der Region gibt und mit welchen Highlights sie locken.

Freunde des kühlen Nasses haben in Bonn und der Region viel Auswahl. Wir geben einen Überblick über die Freibäder in Bonn und der Umgebung:

Römerbad

Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad - es ist das einzige in Bonn - und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv. Seit 2019 gibt es auch wieder einen Planschbereich für Kinder. Mit insgesamt 128 Quadratmetern Wasseroberfläche befindet sich das Kinderbecken am Rande der bewährten 50 Meter-Schwimmerbecken.

Adresse: Bonn-Castell, Eduard-Spoelgen-Straße 11, 53117 Bonn

Kontakt: 0228/7760850

Öffnungszeiten: Das Römerbad öffnet nach Reparaturarbeiten mit Beginn der Somemrferien am 25. Juni 2022 erstmalig seine Türen. Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 19 Uhr, an Wochenenden und feiertags von 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sieben bis 18 Jahren): 2,50 Euro, Familienkarten für einen Erwachsenen und zwei Kinder kosten 7,50 Euro.

Panoramabad Rüngsdorf

Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge in direkter Rheinnähe. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm, der in der Nacht beleuchtet wird, ragt aus der Freibadfläche empor, und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar.

Adresse: Bonn-Rüngsdorf, Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn

Tel.: 0228/331324

Öffnungszeiten: Das Panoramabad in Rüngsdorf startet am Samstag, 28. Mai, in die Sommersaison. Montag bis Freitag von 6.30 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sieben bis 18 Jahren): 2,50 Euro, Familienkarten für einen Erwachsenen und zwei Kinder kosten 7,50 Euro.

Freibad Friesdorf

Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken, einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken. Seit 2018 ist das "Friesi" mit einer Traglufthalle ebenfalls außerhalb der Freibadsaison nutzbar. Diese wird am 8. Mai abgebaut, wodurch das „Friesi“ wieder zum Freibad wird.

Adresse: Bonn-Friesdorf, Margaretenstraße 14, 53175 Bonn

Kontakt: 0228/311150

Öffnungszeiten in der Freibadsaison: Aktuell ist das Freibad aufgrund von Schäden an den Schwimmbecken nicht geöffnet. Das Bad muss vorerst bis mindestens Mitte Juni geschlossen bleiben.

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sieben bis 18 Jahren): 2,50 Euro, Familienkarten für einen Erwachsenen und zwei Kinder kosten 7,50 Euro.

Ennertbad Pützchen

Das Freibad auf Beueler Rheinseite holt mit aufgemalten Papageien, Affen und exotischen Vögeln karibische Stimmung nach Bonn. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm, und das Nichtschwimmerbecken ist mit Wasserpilzen und Wasserkanonen sowie einer Rutsche versehen.

Adresse: Bonn-Pützchen, Holtorfer Straße 40, 53229 Bonn

Kontakt: 0228/482764

Öffnungszeiten: Zusammen mit dem Hardtbergbad öffnet das Ennertbad als erstes seine Türen. Am 14. Mai hat die Saison begonnen. Die genauen Öffnungszeiten lauten: montags freitags: 6.30 bis 19 Uhr, samstags und sonn-/feiertags: 10 Uhr bis 19 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sieben bis 18 Jahren): 2,50 Euro, Familienkarten für einen Erwachsenen und zwei Kinder kosten 7,50 Euro.

Hardtbergbad

In Bonn gibt es bislang nur ein einziges kombiniertes Hallen- und Freibad: das Hardtbergbad. In der Sommersaison interessieren sich viele vor allem für den Freibadbereich. Hier wird mit echtem Nordseesand und ostfriesischen Strandkörben eine wahre Urlaubsstimmung geschaffen. Das Freibad verfügt über eine Wasserrutsche mit einer Länge von stolzen 33 Metern sowie über Wasserpilze und Wasserkanonen im Nichtschwimmerbereich. Ein weiteres Highlight ist der 400 Meter lange Kletterwald mit unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden innerhalb des Schwimmbades, der zu den ersten Deutschlands zählt.

Adresse: Bonn-Duisdorf, In der Dehlen, 53125 Bonn

Kontakt: 0228/626218

Öffnungszeiten: Im Hardtbergbad kann seit dem 14. Mai geschwommen werden. Montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Bei weniger sommerlichen Temperaturen bleibt hier bis Ende Juli auch das Hallenbad offen, im August wird es für eine Grundreinigung geschlossen.

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 18 Uhr: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sieben bis 18 Jahren): 2,50 Euro, Familienkarten für einen Erwachsenen und zwei Kinder kosten 7,50 Euro.

Melbbad

Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen - deswegen besuchen es besonders gern Studierende. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beachvolleyball spielen.

Adresse: Bonn-Poppelsdorf, Trierer Straße 59, 53115 Bonn

Kontakt: 0228/772461

Öffnungszeiten: In dieser Saison ist das Freizeitbad ab Juni geöffnet, dann allerdings nur für die Nutzung der Beachvolleyballfelder.

Freizeitbad in Bornheim

Zu einem Freizeitvergnügen der Extraklasse lädt das Hallenfreizeitbad in Bornheim ein. Zum Spielen, Schwimmen und Relaxen, ist viel Platz auf der großen Liegewiese, in der Sauna und den Schwimmbecken. Das Highlight ist die Rutsche.

Adresse: Rilkestraße 3, 53332 Bornheim

Kontakt: 02222/3716

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 14.45 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags: 8 bis 18.30 Uhr

Eintrittspreise: Im Hallenfreizeitbad Bornheim können nur Zeitkarten über 90 Minuten gebucht werden. Der Schwimmerbereich kostet 3,50 Euro, der Kinderspaßbereich für 90 Minuten ebenfalls 3,50 Euro. Alternativ kann man auch den Sauna-Tarif buchen, vier Stunden Sauna und Hallenbad für insgesamt 15 Euro. Vormittags kostet der Sauna-Tarif 11,50 Euro, hier ist das Hallenbad nicht im Preis inbegriffen.

Monte Mare in Rheinbach

Das Monte Mare ist kein klassisches Freibad, sondern auch ein Sport- und Erlebnisbad und Wellness-Resort. Aber auch hier kann man draußen liegen, schwimmen und die Sonne genießen. Und sollte es sich plötzlich zuziehen, wird einem im Indoorbereich auch noch eine Menge geboten. Für weitere Abenteuer bietet das Monte Mare außerdem ein Indoor-Tauchzentrum mit Unterwasservulkanen, Röhrensystemen und eine Grottenlandschaft. Wenn man sich lieber entspannen möchte, gibt es im Monte Mare auch eine Sauna.

Adresse: Münstereifeler Straße 69, 53359 Rheinbach

Kontakt: 02226/90300

Öffnungszeiten Freibadteil: täglich 10 bis 19 Uhr

Eintrittspreise: Der Grundtarif für Erwachsene liegt bei zehn Euro für drei Stunden, Jugendliche bis 17 Jahre zahlen acht Euro. Alternativ gibt es unter der Woche auch den Sporttarif, hier kostet es für Erwachsene 5,50 Euro und für Jugendliche 4,50 Euro. Kinder bis zu einer Körpergröße von einem Meter zahlen keinen Eintritt.

Freizeitbad in Meckenheim

Das Hallenfreizeitbad mit Freigelände in Meckenheim befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schulcampus, zwischen der Königsberger Straße und Siebengebirgsring und ist damit gerade für Schüler gut zu erreichen.

Adresse: Siebengebirgsring 6, 53340 Meckenheim

Kontakt: 02225/917475

Öffnungszeiten: Montags ist das Hallenbad für die Öffentlichkeit geschlossen. Dienstags bis freitags kann man von 6.30 bis 20.30 Uhr schwimmen gehen, am Wochenende von 10 bis 16.30 Uhr. Zwischendurch findet immer wieder Schul- und Vereinsschwimmen statt, wann genau, steht hier.

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro, Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre): 2,30 Euro

Freibad Sankt Augustin

Das Freibad bezeichnet sich selbst als ruhig und familienfreundlich. Auf einem großen Gelände verfügt das Freibad über vier beheizte Becken mit Sprungtürmen bis fünf Meter Höhe. Außerdem bietet das Freibad Beachvolleyballfelder, ein großes Spielschiff im Sand und ein separates Baby-Planschbecken.

Adresse: Husarenstraße 51, 53757 Sankt Augustin

Kontakt: 02241/29013

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten für die neue Saison sind noch nicht bekannt gegeben worden.

Eintrittspreise: Erwachsene: vier Euro (Abendtarif ab 90 Minuten vor Schließung: drei Euro), Kinder und Jugendliche (von sechs bis 18 Jahren): zwei Euro (Abendtarif 1,50 Euro)

Oktopus in Siegburg

Das Freizeitbad Oktopus in Siegburg ist eine Kombination aus Hallen- und Freibad. Highlights sind hier vor allem die vielen Rutschen im Rutschencenter. Im Freibad gibt es zwei Rutschen und einen Sprungturm.

Adresse: Zeithstraße 110, 53721 Siegburg

Kontakt: 02241/9699712

Öffnungszeiten: Das Freibad ist seit dem 16.05. geöffnet. Das Hallenbad steht bis Ende der Freibadsaison nur begrenzt zur Verfügung. Montags bis freitags kann man im Freibad von 10 bis 20 Uhr schwimmen gehen. An Wochenenden und Feiertagen ist das Freibad bereits ab 7 Uhr geöffnet. Dienstags bis freitags ist Frühschwimmen von 6 bis 8 Uhr im Hallenbad möglich.

Eintrittspreise: Frühschwimmen kostet ab 16 Jahren vier Euro, sechs bis 16 Jahre alte Personen zahlen zwei Euro. Tagesschwimmen kostet für Erwachsene sechs Euro, Jugendliche zahlen vier Euro. An Wochenenden und an Feiertagen wird Abendschwimmen angeboten, Erwachsene zahlen hier vier Euro, Jugendliche zwei Euro. Tickets können nur online erworben werden, es gibt keinen Verkauf vor Ort an der Tageskasse.

Aggua in Troisdorf

Seit 2019 sind im Aggua Troisdorf die Türen zum Freibad geschlossen geblieben. Das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. In der Zwischenzeit bietet das Hallenbad mit einem Schwimmerbecken, einem Planschbecken und einer Rutsche viel Abwechslung.

Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf

Kontakt: 02241/98450

Öffnungszeiten: montags bis sonn-/feiertags: 9 Uhr bis 21 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene: montags bis freitags, zwei Stunden: 6,50 Euro, drei Stunden: acht Euro, Tageskarte 9,50 Euro / samstags, sonntags, feiertags: zwei Stunden: 8,50 Euro, drei Stunden: zehn Euro, Tageskarte 11,50 Euro

Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre): montags bis freitags, zwei Stunden: fünf Euro, drei Stunden: 6.50 Euro, Tageskarte 7,50 Euro / samstags, sonntags, feiertags: zwei Stunden: 6,50 Euro, drei Stunden: acht Euro, Tageskarte neun Euro. Kinder bis 90 cm Körpergröße zahlen nichts.