Unfall auf der Oxfordstraße : 21-Jähriger kollidiert in Bonn bei Wendemanöver mit Straßenbahn

21-Jähriger kollidiert in Bonn bei Wendemanöver mit Straßenbahn

21-Jähriger kollidiert bei Wendemanöver mit Straßenbahn an der Oxfordstraße. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf der Oxfordstraße im Bonner Zentrum ist am Samstagabend ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Wendemanöver mit seinem Pkw mit einer Straßenbahn der Linie 62 kollidiert.

Gegen 18.56 Uhr am Samstagabend war ein 21-jähriger Autofahrer im Bonner Zentrum auf der Oxfordstraße in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs, als er in Höhe der Kesselgasse verbotswidrig zu wenden versuchte und dabei die parallel zu ihm fahrende Straßenbahn übersah.