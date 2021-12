Frank Appel verlängert nur wenige Monate als Vorstandschef : Tobias Meyer übernimmt 2023 Chefsessel bei der Post

Tobias Meyer übernimmt 2023 die Post-Spitze. Foto: Deutsche Post DHL

Bonn An der Spitze der Post bahnt sich ein Generationswechsel an: Tobias Meyer übernimmt im Mai 2023 den Chefsessel an der Spitze der Post.

Die Deutsche Post DHL Group leitet den Wechsel an der Konzernspitze ein. Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG hat am Mittwoch den Vertrag von Frank Appel als Vorstandsvorsitzenden bis zum 4. Mai 2023 verlängert. Sein bisheriger Vertrag lief bis zum 31. Oktober 2022. Appel soll den Konzernvorstand bis zur Hauptversammlung 2023 führen. Danach übernimmt Post & Paket Deutschland-Chef Tobias Meyer. Meyer begann 2013 bei der Post und durchlief verschiedene Positionen, unter anderem als Leiter Konzernentwicklung, Chief Operation Officer bei DHL Global Forwarding, als Leiter Betrieb und IT im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland und zuletzt seit März 2019 als Leiter des Unternehmensbereiches und Mitglied des Konzernvorstands. Meyer hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Bereich Maschinenbau promoviert. Er arbeitete seit 2001 bei McKinsey als Berater und wurde 2010 Partner. Er beriet Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Schifffahrt und Luftfahrt, darunter auch Deutsche Post DHL, bevor er 2013 ins Unternehmen wechselte.

„Auf Digitalisierung ausgerichtet“

„Mit Tobias Meyer übernimmt ein ausgewiesener Kenner des Konzerns. Er ist die ideale Besetzung, um den eingeschlagenen Kurs erfolgreich weiterzuführen“, sagte Nikolaus von Bomhard, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Post AG. Mit der Strategie 2025 habe der Vorstand das Unternehmen erfolgreich auf die großen Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Globalisierung und E-Commerce ausgerichtet. Er danke Frank Appel, dass er für den geordneten Übergang zur Verfügung stehe, so von Bomhard. In mehr als 13 Jahren an der Spitze habe er Herausragendes für die Post geleistet. Appel habe das Unternehmen zu einem weltweit führenden Logistiker gemacht, das Menschen und Märkte verbindet und Wegbereiter des globalen Handels sei. „Unter Appels Führung ist das Unternehmen von Rekord zu Rekord geeilt, Deutsche Post DHL Group hat ihm viel zu verdanken“, sagte von Bomhard.

Von hochmotivierter Belegschaft getragen

Nach reiflicher Überlegung habe er sich entschieden, sich nicht mehr für eine weitere volle Amtszeit zur Verfügung zu stellen, sagte Appel: „Ich tue dies im besten Wissen, dass Deutsche Post DHL Group von einem hervorragenden Managementteam geführt und einer hochmotivierten Belegschaft getragen wird.“ Mit Tobias Meyer übernehme ein Top-Manager und großartiger Kollege. Unter seiner Leitung sei dem Geschäftsfeld Post & Paket Deutschland der Turnaround gelungen. „Ich könnte mir keinen besseren Nachfolger wünschen“, so Appel