GA-Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ Wie Künstliche Intelligenz in der Medizin Patienten helfen soll

So zumindest läuft es idealerweise ab. Noch ist der Einsatz KI im Krankenhausalltag kein Standard, wie Alexander Radbruch in der neuesten Folge des GA-Podcasts „Wirtschaft neu denken“ erklärt. Der Neuroradiologe ist Direktor der Klinik für Neuroradiologe am Universitätsklinikum Bonn. Er beschäftigt sich vor allem mit Erkrankungen im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und Rückenmark, und setzt sich dafür ein, dass Ärzte stärker auf KI und digitale Methoden zurückgreifen. Denn so profitierten nicht nur die Fachleute – sondern auch und vor allem die Patienten.