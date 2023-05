Debatte um Netzausbau Telekom-Chef Höttges nennt Kritik der Wettbewerber „schräg“

Doch das sieht Höttges ganz anders: „Die Leute kommen zu uns, weil wir den besten Service in der Industrie und die besten Netze haben.“ Er warne davor, jetzt nach mehr Regulierung zu rufen. Das Bild von den kleinen Wettbewerbern, deren Netz von der großen Telekom überbaut werde, sei falsch. Das zeige sich gerade sehr genau in Bonn. Während die Telekom hier bereits seit 2020 beim Glasfaserausbau in vollem Gang sei, habe Westconnect als Gemeinschaftsunternehmen von Eon und Finanzinvestor Igneo vor vier Wochen angekündigt, in den Glasfaserausbau in Bonn einzusteigen und das Telekom-Netz zu überbauen.„So ist das mit dem Infrastukturwettbewerb.“