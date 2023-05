Polis Mobility Messe zur Zukunft der Mobilität findet Ende Mai in Köln statt

Die Messe

Die Messe findet von Mittwoch, 24. bis Freitag, 26. Mai, statt. Mittwoch und Donnerstag ist sie von zehn bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von zehn bis 16 Uhr. Tagestickets für Privatbesucher gibt es nur am Freitag für zehn Euro. Studierende mit Fachbezug zahlen an allen Tagen für das Tagesticket jeweils zehn Euro, Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes 54 Euro. Ohne Ermäßigung kostet das Tagesticket 109 Euro.

Das Polis Mobility Camp in der Kölner Innenstadt startet am Freitag, 26 Mai. Informieren können sich die Besucher am Freitag von 16 bis 20 Uhr, ein Bühnenprogramm gibt es bis 22 Uhr. Am Samstag ist das Camp von zwölf bis 20 Uhr geöffnet mit einem Bühnenprogramm bis 22 Uhr, am Sonntag von zwölf bis 19 Uhr. raz