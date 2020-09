20 Einsatzkräfte vor Ort : Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz in Remagen

Wegen einer Rauchentwicklung in der Innenstadt rückte die Feuerwehr in Remagen mit mehreren Fahrzeugen aus. Foto: Axel Vogel

Remagen Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrkräften sorge am Donnerstagmorgen in der Remagener Innenstadt für Aufruhr. Ein Zeuge hatte Rauch beobachtet, der aus einem Familienhaus kam.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagmorgen sorgte eine Rauchentwicklung in Remagen für einen Einsatz der Feuerwehr. In der innenstädtischen Dr.-Peters-Straße hatten Zeugen Rauch aus einem Einfamilienhaus aufsteigen sehen und die Einsatzkräfte verständigt. Diese kamen aufgrund der zentralen Lage mit einem großen Aufgebot von 20 Wehrleuten angerückt.