A4 in Köln : Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer auf der Autobahn

Köln Die Kölner Polizei hat einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer angehalten - auf der A4. Der 34-Jährige war mit 2,3 Promille auf dem Standstreifen in Richtung Aachen unterwegs.

Auf dem Standstreifen der Autobahn in Köln hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 34-Jährige sei mit 2,3 Promille auf der A4 Richtung Aachen unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. An den Ausgangspunkt seiner Fahrt habe er sich nicht erinnern können, wohl aber an regelmäßigen Cannabiskonsum.