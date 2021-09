Neubau des Lehrschwimmbeckens Aegidienberg : Hallenbad-Betrieb beginnt im Januar

AEGIDIENBERG Die nachgeholte Grundsteinlegung am Lehrschwimmbecken Aegidienberg wäre fast mit dem Probebetrieb zusammengefallen. Schon im Januar soll es dann richtig losgehen.

Noch ist das künftige Lehrschwimmbecken in Aegidienberg eine Baustelle: Im Eingangsbereich stapeln sich Säcke mit Dichtungsmitteln, in der Schwimmhalle ist der Fliesenleger bei der Arbeit. Und auch im Umkleidebereich ist noch einiges zu tun. Aber das große Edelstahlbecken ist bereits an Ort und Stelle, die Fliesen sind zum großen Teil an der Wand und die technische Ausstattung ist zu 90 Prozent auch schon eingebaut. „Wir gehen davon aus, dass das Schwimmbad bis Ende des Jahres fertig sein wird“, berichtet Hans-Joachim Lampe-Booms, Betriebsleiter der Bad Honnefer Bäder.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass immer weniger Kinder schwimmen können, sei es „ein unheimlich wichtiges und gutes Signal, dass wir hier in Rekordzeit ein neues Lehrschwimmbecken hochgezogen haben“, betonte Neuhoff. Mit dem auf dem Areal befindlichen Schwimmbad habe die Stadt insgesamt zehn Millionen Euro in die soziale Infrastruktur in Aegidienberg investiert. Besonders positiv: „Wir sind bislang voll im Kostenrahmen und auch weitgehend im Zeitplan geblieben.“

In den nächsten Tagen noch in das Becken eingebaut wird der moderne 12,5 Meter lange Hubboden. Er ermöglicht es, die Wassertiefe in einer Beckenhälfte auf maximal 1,80 Meter abzusenken, während es im „Schwimmerbereich“ 2,50 Meter tief ist. Dies wiederum macht einen Parallel-Betrieb von Kursen für Schwimmer und Nichtschwimmer möglich. Ebenfalls noch eingebaut werden müssen die Schallschutzsegel unter der Hallendecke und Schallschutzplatten an den Wänden. Auch die Ausstattung der Umkleiden mit Duschen und die Gestaltung des Eingangsbereichs stehen in den kommenden Wochen noch an. Bereits begonnen wurde mit der Gestaltung der Außenanlagen. So soll das neue Ballforum hinter dem Schwimmbad auch noch in diesem Jahr fertig sein.