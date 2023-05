Krönung der Vizepräsidentin des Europaparlaments am 2o. Oktober Katarina Barley erklimmt in Bad Honnef den Thron der Aalkönigin des Rheinlandes

Die Spree sollte aber nicht dauerhaft Barleys Revier bleiben: 2019 zog es sie an den Oberrhein, um in Straßburg (und gelegentlich in Brüssel) Mitglied des Europaparlaments und dessen Vizepräsidentin zu werden. „Damit bewies sie vor allem auch ihre Fähigkeit, die Steigleitern der Wasserkraftwerke an den vielen Flüssen Europas mit großer Eleganz zu überwinden. Ebenso hat sie sich während der Wanderung in ganz Europa den erheblichen Änderungen der Untiefen der Flüsse bestens angepasst und sich vor den vielen Aalreusen gehütet, die als besondere Fallenkonstruktionen aufgestellt werden“, so Ost vielsagend.