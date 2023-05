Evangelische Gemeinde Bad Honnef Pfarrer gibt Kirchenleitung zum Abschied Verbesserungsvorschlag mit auf den Weg

Niemals geht man so ganz. Das ist auch bei Uwe Löttgen-Tangermann so, bei dessen Entpflichtungsgottesdienst in der Bad Honnefer Erlöserkirche die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde mit dem Lied „Look at the World“ (Schau auf die Welt) für feuchte Augen gesorgt haben. „Ich habe dem Presbyterium versprochen, weiterhin als Baubeauftragter unserer Gemeinde zu fungieren. Für diese Aufgabe ist keiner in Sicht und mir hat es immer Spaß gemacht.“