Geisterfahrer auf der A3 : 100 Feuerwehrleute halfen beim tödlichen Unfall im Siebengebirge

Königswinter Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge/Königswinter sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Geisterfahrer hatte den Unfall ausgelöst. Die Autobahn war bis in den frühen Sonntagmorgen gesperrt.

Ein Geisterfahrer ist am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Siegburg in Höhe Königswinter-Thomasberg mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Falschfahrers, ein VW Polo, wurde bei dem Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer, der allein in dem Auto saß, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei tödlich verletzt.

Das andere beteiligte Fahrzeug, ein Mercedes E-Klasse Kombi, fing bei dem Zusammenstoß Feuer. Die Fahrerin sowie ein Hund, der ebenfalls mit in dem Mercedes war, kamen in dem brennenden Auto ums Leben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Fahrer des VW Polo gegen 19.45 Uhr an der Tank- und Rastanlage Sülztal in Richtung Frankfurt auf die in Richtung Oberhausen führende Fahrbahn der A3 aufgefahren sein. Eine Streife der Autobahnpolizei lokalisierte den Falschfahrer etwa fünf Minuten nach der Erstmeldung und schloss auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt parallel zu dem VW Polo auf. Die Polizisten versuchten vergeblich, über die Mittelschutzplanke hinweg, Kontakt zu dem Falschfahrer aufzunehmen. Sie wurden Zeugen des Frontalzusammenstoßes des VW Polo mit dem Mercedes, der daraufhin Feuer fing.