63-Jähriger beantwortet Spam-Mail : Telefonbetrüger erbeuten 40.000 Euro in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid Unbekannte haben mehr als 40.000 Euro Beute am Telefon gemacht. Dafür wurde ein Lottogewinn vorgegaukelt und die Täter schlüpften in unterschiedliche Rollen. Aufgrund einer Spam-Mail hatte das Opfer den Kontakt aufgenommen.

Ein 63-Jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid erhält eine Spam-Mail und darf sich scheinbar über einen Lottogewinn in Höhe von 350.000 Euro freuen. Die Freude war scheinbar groß und der Mann rief bei der in der Mail angegeben Nummer an. Er landete in einer angeblichen Anwaltskanzlei.

Nach dem Telefonat erhielt der Geschädigte eine weitere E-Mail mit Informationen zur Gewinnauszahlung und den erforderlichen „Gebühren“. Nachdem mehrere Tausend Euro von ihm an eine Bank in Großbritannien überwiesen wurden, gab es einen weiteren Anruf und dem 63-Jährigen wurde ein weiterer Gewinn in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Scheinbar war ein anderer Gewinner verstorben. Natürlich fielen erneut „Gebühren“ an. Insgesamt 40.000 Euro zahlte der Geschädigte in guter Hoffnung, bald Millionär zu sein.