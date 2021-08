Betrüger in Wachtberg festgenommen : 83-Jähriger lockt falschen Polizisten in die Falle

Die Einsatzkräfte konnten den falschen Polizisten vor dem Wohnhaus des 83-Jährigen stellen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Wachtberg In Wachtberg-Villip hat die Polizei am Freitag einen falschen Polizisten gestellt. Ermöglicht wurde die Festnahme durch einen 83-Jährigen, der den Betrüger rechtzeitig durchschaute und in die Falle locken konnte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Der Polizei ist es am Freitag mit der Unterstützung eines 83-Jährigen Mannes gelungen, in Wachtberg ein 32-jähriges Mitglied einer Telefonbetrüger-Bande festzunehmen. Wie die Polizei am Montagvormittag angab, hatte am Donnerstagnachmittag ein angeblicher Polizist den Senioren angerufen und behauptet, in der Nähe seines Wohnorts Villip seien kürzlich mehrere Einbrecher gestellt worden. Da man bei den festgenommenen Männern eine Liste gefunden habe, auf der auch der Name des Rentners stehe, seien sein Bargeld ebenso wie seine Wertgegenstände bei ihm zuhause leider nicht mehr sicher.

Nachdem er Angaben zu seinem Vermögen gemacht hatte, verabredete der 83-Jährige sich mit dem Anrufer zu einem weiteren Gespräch am nächsten Tag. Nachdem sich der vermeintliche Polizist am Freitag abermals telefonisch gemeldet und auch erneut Fragen zu den Wertsachen des Mannes gestellt hatte, informierte dieser seinen Sohn. Der verständigte wiederum laut Mitteilung die Polizei.