Steigende Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Sieg-Kreis klettert auf 42,1

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen. Foto: dpa/Robert Michael

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis sind am Dienstagmorgen 44 neue Coronafälle in die Statistik eingegangen. Wer sich am Dienstag über die Zahlen informieren wollte, stieß allerdings auf unterschiedliche Angaben.

Wer sich am frühen Dienstagmorgen über die aktuellen Coronazahlen im Rhein-Sieg-Kreis informieren wollte, stieß auf eine unklare Lage. Das Dashboard auf der Internetseite des Kreises zeigte weiterhin die Werte von Freitag, da lag die wichtige Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 31,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete eine Inzidenz von 42,1, die NRW-Landesregierung hatte noch den Wert 35,8 von Montag in ihrem Dashboard.

Daniela Blumenthaler aus der Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises sagte dem General-Anzeiger auf Anfrage, dass es zurzeit technische Probleme mit dem Dashboard gebe, weshalb die Zahlen nicht aktualisiert wurden. Maßgeblich für die Krisenstäbe sei die Corona-Meldelage des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Hier sind für den Rhein-Sieg-Kreis im Vergleich zum Vortag 44 Neuinfektionen verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt wie beim RKI 42,1. Das Landeszentrum schätzt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 510. Hier liefert das Gesundheitsamt des Kreises genauere Zahlen und nannte am Montag, Stand 15 Uhr, 256 aktuelle Coronafälle.

Wie es zu unterschiedlichen Zahlen kommt, darüber informiert das Landeszentrum Gesundheit (LZG) auf seiner Internetseite. Dabei spielt unter anderem der Zeitpunkt der Aktualisierung eine Rolle. Der Kreis nennt in seinen Pressemeldungen einen Zwischenstand vom Tag. Unterdessen gehen alle Meldungen des Kreisgesundheitsamts an das LZG, das sie nach eigenen Angaben an das RKI weiterleitet. Beide aktualisieren ihre Datenstände einmal täglich zum Tageswechsel, also jeweils um Mitternacht.

„Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind“, so das LZG. Insbesondere sei es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden. Möglich sei ebenso, dass örtlich zusätzliche Informationen verfügbar sind, die im Meldewesen nicht abgebildet werden. Abweichungen teils aufgrund der Abläufe im Meldeprozess, teils aber auch aus den unterschiedlichen Aufgabenstellungen der verschiedenen Ebenen seien nie gänzlich vermeidbar.