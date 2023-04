Vorsprechen in Siegburg Studiobühne sucht Mitspielende für ihr neues Bürgertheater

Für alle Interessierten bietet die Studiobühne ein Vorsprechen für das „Ensemble attitüde“. Die Workshops finden am Samstag, 22. April, und am Samstag, 29. April, jeweils von 16 bis 19 Uhr Am Turm 40 in Siegburg statt. Der Kurs beginnt dann am Mittwoch, 3. Mai, ab 19.30 Uhr. Wer sich für ein Vorsprechen interessiert, kann sich per E-Mail an mail@theaterseite.de, unter Angabe der Kontaktdaten, anmelden.