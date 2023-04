Vorfall in Troisdorf Betrunkener Mann fährt mit 2,5 Promille über Parkplatz

In Troisdorf-Bergheim hat am Samstag ein Passant die Polizei auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Straße „Zum Kalkofen“ gerufen, da er einen sichtlich alkoholisierten Autofahrer beobachtete. Der Autofahrer soll gegen 12.15 Uhr aus seinem Auto gestiegen sein und dabei fast gefallen sein, hätte er sich nicht an seinem Auto festgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 21-jährige Zeuge rief daraufhin die Polizei, da der Mann auf ihn stark alkoholisiert wirkte.