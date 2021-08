Mögliche Gefahr durch Methan : Vereinsheim in Volmershoven darf wieder genutzt werden

Alfter-Volmershoven Wegen einer möglichen Gefahr durch austretendes Methan-Gas durfte der SC Volmershoven-Heidgen vier Monate lang sein Vereinsheim nicht nutzen. Nun schaffte er sich auf eigene Kosten ein Methanmessgerät an – und machte eine erstaunliche Entdeckung.

Die Türen des Vereinshauses am Sportplatz des SC Volmershoven-Heidgen sind weit geöffnet, Küche und Aufenthaltsraum werden genutzt. Vier Monate lang war das Haus wegen einer möglichen Gefährdung durch den Austritt von Methan (der GA berichtete) geschlossen, der Rhein-Sieg-Kreis hatte die Nutzung verboten. Um die Werte in den Innenräumen in Zukunft konstant messen zu können, beschloss die Politik vor der Sommerpause die Anschaffung einer zentralen Methangasüberwachungsanlage. Einzelne Messgeräte wurden in den Innenräumen bereits installiert, die Lieferung der Hauptmessanlage wird für Anfang September erwartet.