Benefizkonzert für Fluthilfe : Bühne frei für Runde zwei der Kardorfer Konzerte

Bornheim-Kardorf Nach dem gehörigen Benefiz-Erfolg im Juli heizen Ende August erneut die Hauptacts JP Weber und Michael Kuhl auf der Bühne im Bornheimer Bürgerhaus ein. Der Ticket-Erlös kommt ausnahmslos Flutopfern zugute.

Ortsausschuss erhält Einnahmen

Veranstalter ist der 39-jährige Hausbesitzer Peter Nettekoven, der „etwas Positives bewirken wollte“. Die Zuhörer zahlen pro Person 50 Euro, das Geld fließt zu 100 Prozent an die Betroffenen. Die Kosten für Getränke und ein coronakonformes Flying Buffet – Fingerfood wird an die Tische gebracht – übernimmt Nettekoven. Die Einnahmen erhält der Ortsausschuss, der sie wiederum an Ansprechpartner in den betroffenen Orten wie Metternich oder an der Ahr weiterleitet.