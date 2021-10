Dieter Brandl geht in den Ruhestand : Waldorfer Kita verabschiedet ihren Leiter

Bornheim-Waldorf Nach vielen Jahren der Arbeit mit Kindern sowie in der Erwachsenen- und Familienbildung geht Dieter Brandl in den Ruhestand. Im Laufe der Jahre hat der 63-Jährige festgestellt, wie sich die Ansprüche von Kita-Eltern verändert haben.

Gerührt und ein wenig nervös wirkte der angehende Rentner, der seit 2014 an der Spitze der viergruppigen Kita in Waldorf steht. Diese hat er mit seiner ruhigen und bedächtigen Art geprägt. Für die Kollegen und die 72 Kinder zwischen eins und sechs Jahren sowie deren Eltern hatte er stets ein offenes Ohr.

Ein letztes Mal durch die Tür

Am 30. November geht Brandl zum letzten Mal durch die Kita-Tür an der Sandstraße. Er freut sich auf den nächsten Lebensabschnitt, in dem er sich besonders um seine Frau Elke, Sohn Matthias und die Enkel Lena (8) und Luis (6) kümmern will. Und natürlich kann er dann auch seinen Leidenschaften, dem Gitarre spielen und dem Singen im Sechtemer Chor d´Accord, verstärkt nachgehen.

Anfang der 1980er Jahre hat Brandl Sozialpädagogik studiert und anschließend in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung in Bornheim gearbeitet. Die ersten Erfahrungen in einem Kindergarten sammelte er von 1986 bis 1991 in der Sechtemer Kita Die Rübe. In dieser Zeit war er zudem freiberuflich als Seminarleiter in der Erwachsenen- und Familienbildung unterwegs. Es folgte eine Tätigkeit beim Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qualifizierung.