Chorgesang in Bornheim : Die VocaBelles bereiten sich auf ihr Frühlingskonzert vor

Flüchtlinge beim Bornheimer Kirchenfest : "Hier zeigen die Menschen mehr Respekt" Ismael Hanifi steht mit einem kleinen Bier in der Hand auf dem Vorplatz der Kirche an der Pohlhausenstraße in Bornheim. Er ist einer von 30 Flüchtlingen, die am Sonntag das Fest rund um den Kirchturm von Sankt Servatius besuchten. Erst vor einer Woche gelangte der syrische Flüchtling mit seiner Frau nach einer abenteuerlichen Odyssee über die Balkanroute ins Vorgebirge.