Neuer Zustellungsstützpunkt für Bornheim und Alfter : Post setzt in Hersel auf erneuerbare Energien

Bornheim-Hersel Die Post hat Standorte in Alfter und Bornheim zu einem zusammengefasst – und setzt dabei nach eigenen Angaben voll auf den Klimaschutz.

Das neue Betriebsgebäude an der Mainstraße kommt nach Angaben der Post ohne fossile Energien aus. Die Hälfte der 56 Fahrzeuge funktioniert laut Post elektrisch, die Umstellung der restlichen noch mit Diesel betriebenen Scooter solle sukzessive erfolgen. Bereits seit Juni kommen in Hersel frühmorgens Briefsendungen und Pakete aus dem Briefzentrum Troisdorf sowie aus dem Paketzentrum Köln-Eifeltor an. In Hersel werden sie auf die Fahrzeuge verteilt. Wöchentlich werden nach Angaben der Post 210.000 Briefe und 26.200 Pakete an 37.677 Haushalte in Alfter und Bornheim ausgeliefert.