Neue Erkenntnisse zum Flüchtigen : Autofahrer nach Unfall auf B56 weiter auf der Flucht

Bei einem Unfall am Montag flüchtete der Fahrer des Porsche zu Fuß, nachdem er einen Rollerfahrer angefahren hatte. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Buschhoven Am Montag flüchtete ein Autofahrer zu Fuß, nachdem er mit seinem Porsche auf der B56 einen Rollerfahrer angefahren hatte. Am Mittwoch hatte die Polizei den Mann immer noch nicht ausfindig gemacht. Es gibt jedoch neue Erkenntnisse zum Flüchtigen.

Der Autofahrer, der mit seinem Porsche am Montag gegen 17.30 Uhr auf der B56 bei Swisttal-Buschhoven einen Rollerfahrer angefahren und schwer verletzt hatte, ist weiter flüchtig. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei hat ihn auch am Mittwoch nicht zu Hause angetroffen.

Deshalb dauert die Fahndung an, auch im Freundeskreis des Verdächtigen. An den Ermittlungen sind auch die Beamten aus dem Rhein-Erft-Kreis beteiligt, denn der Tatverdächtige lebt nach Informationen des General-Anzeigers in Brühl. Über das BM-Kennzeichen hatte die Bonner Polizei die Halterin des Fahrzeugs ermittelt. „Wir gehen nach den Zeugenbefragungen davon aus, dass der Ehemann der Halterin am Steuer gesessen hat“, sagte Polizeisprecher Simon Rott dem GA.

Lesen Sie auch Hinweise nach Rücksprache mit Pkw-Haltern : Polizei sucht flüchtigen Autofahrer nach Unfall auf B56

Die Beamten legten den Zeugen auch Fotos des Tatverdächtigen vor. Die Zeugen beschrieben den flüchtigen Fahrer als etwa 1,75 Meter groß und etwa 50 Jahre alt. Er hat grau-meliertes Haar, eine sportliche Statur, trug ein blau-kariertes Hemd und eine schwarze Hose.

Rollerfahrer ist nicht in Lebensgefahr

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 17.30 Uhr ereignet. Der Porsche-Fahrer, der aus Richtung Bonn kam, wollte von der B56 nach links auf den Karl-Kaufmann-Weg in Buschhoven abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen ihm entgegenkommenden Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß zog sich der 60-jährige Rollerfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in die Bonner Uni-Klinik gebracht. Der alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Laut Polizeisprecher Rott besteht bei dem Verletzten keine Lebensgefahr.